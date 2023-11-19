Традиционная китайская медицина может снизить сердечно-сосудистый риск на 30%

Препарат традиционной китайской медицины Тунсиньло снижает сердечно-сосудистый риск у перенесших инфаркт на 30%. Исследование опубликовано в журнале JAMA.

В 1996 году в Китае был одобрен препарат традиционной китайской медицины Тунсиньло (Tongxinluo) для лечения приступов давящей боли в груди (стенокардии) и для реабилитации пациентов после инсультов и инфарктов.

В новом исследовании ученые из Техасского университета оценили эффективность препарата, используя данные 3777 пациентов из 124 клинических центров Китая. Все они в период с 2019 по 2020 год перенесли острый инфаркт миокарда, а также удаление тромба из артерии, несущей кровь к сердцу. В последующие 12 месяцев, помимо стандартного лечения (бета-блокаторов и аспирина), половине из них назначили Тунсиньло, а второй — плацебо с похожим вкусом.

У принимавших китайский препарат пациентов частота инфарктов, инсультов и других проблем с сердцем была на 30% ниже, чем в группе плацебо. Авторы работы считают, что такая значительная разница доказывает эффективность Тунсиньло для профилактики проблем с сердцем после инфаркта.

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