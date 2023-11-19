Открытие ученых позволит восстановить зрение при глаукоме

Ученые нашли возможный способ восстановления зрения при глаукоме с помощью стволовых клеток из крови пациента. Исследование опубликовано в журнале PNAS.

Глаукома — одна из основных причин слепоты во всем мире, которую невозможно обратить вспять из-за потери ганглиозных клеток сетчатки. Было предложено бороться с этим заболевание с помощью персадки столовых клеток, но большинство донорских клеток остаются в месте инъекции и не мигрируют туда в сетчатку, где они больше всего необходимы.

Чтобы решить эту проблему, авторы новой работы сначала получили ганглиозные клетки сетчатки из стволовых клеток крови, а затем проверили способность сотен сигнальных молекул, известных как хемокины, направлять эти новые клетки в правильное положение в сетчатке. Ученым удалось найти 12 подходящих хемокинов, самым эффективным оказался стромальный фактор роста SDF-1.

Затем в опытах на мышах ученые изменили микроокружение глаза таким образом, что это позволило им брать стволовые клетки из крови и превращать их в ганглиозные клетки сетчатки, способные мигрировать и выживать в сетчатке глаза.

«Этот метод использования хемокинов для управления движением и интеграцией донорских клеток представляет собой многообещающий подход к восстановлению зрения у пациентов с глаукомой», — сказал доктор медицинских наук и старший автор исследования из Научно-исследовательского института заболеваний глаз и ушей Шепенса Петр Баранов.

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