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Ученые выяснили, что лесные пожары угрожают мировым запасам древесины

NatGeo: масштабы лесных пожаров выросли втрое за 10 лет в глобальном масштабе

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Андрей Сорокин/РИА «Новости»

В период с 2001 по 2021 год во всем мире сгорело до 25 млн гектаров лесов, что сравнимо с площадью Великобритании. К такому выводу пришла группа британских и австралийских ученых из Кембриджского и Австралийского национального университетов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience (NatGeo).

Согласно отчету, за последнее десятилетие количество ежегодных природных пожаров выросло в три раза. Сильнее всего пострадали Бразилия, Австралия, Канада, США а также Сибирь в России.

Одна из возможных причин усугубления пожароопасной обстановки в мировых лесах заключается в том, что заготовка древесины делает лесные массивы более уязвимыми для огня. Это было задокументировано в некоторых частях юго-восточной Австралии, где неповрежденные леса всегда горели с меньшей интенсивностью, чем вырубленные.

Ситуация с природными пожарами может привести к нехватке древесины и бумаги в обозримом будущем, считают исследователи.

Один из способов решения проблемы – выращивать больше древесины на плантациях. В таких лесопосадках уже производится треть основных видов дерева для коммерческого использования. При этом лесные плантации занимают лишь 3% площади естественных лесов.

Другой ключевой стратегией по защите лесных ресурсов будет внедрение новых технологий для более быстрого обнаружения и последующего быстрого подавления возгораний, например, вызванных ударами молний.

Новые технологии, а также более качественно спланированные и управляемые плантации будут иметь решающее значение не только для защиты лесов, но и для защиты потока товарной древесины и зависящих от нее отраслей, говорится в докладе.

Ранее китайские ученые выяснили, что дым от рекордных лесных пожаров в Канаде летом 2023 года добрался до Европы и Азии.

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