Общедоступное моющее средство оказалось супероружием против малярийных комаров

Американские ученые из Техасского университета в Эль-Пасо выяснили, что добавление небольшого количества жидкого мыла на порядок увеличивает результативность пестицидов для борьбы с малярийным комарами. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Neglected Tropical Diseases (PLOS NTD).

Команда обнаружила, что имеющееся в каждом доме моющее средство повышает эффективность некоторых инсектицидов более чем в 10 раз.

«За последние два десятилетия комары стали устойчивы к большинству инсектицидов. Сейчас идет гонка по разработке альтернативных соединений с новым механизмом действия», — отметил ведущий автор исследования, доктор Колинс Камдем.

Лабораторные и полевые испытания показали, что новый класс пестицидов под названием неоникотиноиды может стать многообещающей альтернативой существующим препаратам для борьбы с комарами. Однако неоникотиноиды в исходном состоянии не уничтожают некоторые виды кровососов.

В команде выбрали три недорогих вида мыла на основе льняного масла, которые распространены в странах Африки к югу от Сахары, и добавили их к четырем различным неоникотиноидам: ацетамиприду, клотианидину, имидаклоприду и тиаметоксаму.

Во всех случаях инсектициды значительно повысили эффективность препаратов с 30% до 100% уничтоженных насекомых.

Ученые также проверили, как добавление мыла скажется на другом классе инсектицидов, известных как пиретроиды. Однако в этих случаях они не увидели никаких преимуществ.

Научная группа надеется провести дополнительные испытания, чтобы точно установить, сколько мыла необходимо для усиления действия пестицидов.

Ранее ученые разработали вакцину, которая поможет искоренить малярию.