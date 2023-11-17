Ученые нашли связь между супербактериями и недоеданием

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии в Ванкувере выяснили, что недоедание увеличивает риск возникновения устойчивых к антибиотикам бактерий, также известных как супербактерии. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology.

Команда изучила, как дефицит важнейших микроэлементов, таких как витамин А, В12, фолиевая кислота, железо и цинк, влияет на сообщество бактерий, вирусов, грибов и других микробов, живущих в пищеварительной системе.

«Дефицит микроэлементов был упущенным из виду фактором в разговоре о глобальной устойчивости к антибиотикам. Это важное открытие, поскольку оно предполагает, что нехватка питательных веществ может сделать кишечную среду более благоприятной для развития устойчивых к лекарствам патогенам, что представляется серьезной глобальной проблемой здравоохранения», — отметила автор исследования, доктор Паула Литтлджон.

Бактерии естественным образом обладают генами сопротивления внешним угрозам в качестве защитного механизма. Использование антибиотиков или отсутствие необходимых элементов усиливают эти механизмы. Возникает угроза, что в будущем многие сильнодействующие лекарства станут неэффективными, что сделает такие инфекции опасными для жизни.

По оценкам ученых, во всем мире около 340 млн детей в возрасте до пяти лет страдают от комплексного дефицита питательных веществ, что не только замедляет их развитие, но и меняет кишечный микробиом. Нередко им назначают антибиотики при болезнях, связанных с недоеданием. Это означает, что их организмы могут дать среду для развития новых супербактерий.

Ранее ученые назвали страны, которым грозят вспышки супертифа.