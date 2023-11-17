Врач объяснила, почему недоношенность провоцирует развитие аутизма

Шведские ученые из Лундского университета предполагают, что ранние роды могут быть одной из основных причин развития РАС среди детей. Недоношенность действительно может стать значимым фактором риска развития задержек моторного и психоречевого развития с чертами расстройства аутистического спектра (РАС), рассказала «Газете.Ru» член «Ассоциации медицинских генетиков» и «Российской ассоциации репродукции человека», врач-генетик центра репродукции и планирования семьи «Линия жизни» Юлия Зиновьева.

«Очевидно, что дети с крайней степенью недоношенности относятся к группе с наиболее высоким риском развития разных патологий. Настолько раннее рождение в большом проценте случаев связано с задержкой внутриутробного развития плода, риском гипоксии и внутриутробной гибели. Эти проявления часто вызваны различными патологиями у плода. Ребенок может родиться живым и иметь патологию разной степени тяжести, в том числе аутизм», — объяснила Зиновьева.

По ее словам, у детей, рожденных раньше срока, не успевают развиться структуры головного мозга и других систем органов, которые снабжают мозг кислородом, также у них присутствуют атрофические изменения коры и базальных ядер головного мозга, которые могут способствовать отставанию в развитии. Сегодня врачи могут выхаживать детей, рожденных на крайне маленьких сроках, поэтому и детей с РАС стало больше.

Подробнее о том, какие факторы провоцируют преждевременные роды и можно ли на это повлиять, а также о том, как предотвратить развитие РАС у ребенка – в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач объяснила, как повысить вероятность рождения ребенка без аутизма.