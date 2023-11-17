Названы противопоказания для популярной диеты звезд

Среди противопоказаний для интервального голодания принято выделять любые расстройства пищевого поведения (РПП), беременность или ее планирование, дефицит витаминов и макроэлементов, возраст до 18 лет, а также некоторые заболевания, рассказала «Газете.Ru» эндокринолог Европейского медицинского центра (EMC) Юлия Катхурия.

Диеты, которая подразумевает пропуск пищи, придерживаются такие звезды, как Илон Маск, Крис Пратт, Дженнифер Энистон, Николь Кидман и другие. Они публиковали в своих социальных сетях множество постов, рекламирующих такое пищевое поведение как способ замедлить старение. Однако, по словам Катхурии, такой режим питания подходит не всем.

«Любые расстройства пищевого поведения (РПП) в моменте или в анамнезе – это противопоказание для интервального голодания. Если такая проблема есть, то любая диета в принципе нежелательна, так как может привести к негативным последствиям для здоровья. Вопрос веса в этом случае стоит решать только с лечащим врачом и в индивидуальном порядке», – объяснила специалист.

Кроме того, на этапе планирования беременности или после ее наступления тоже не стоит прибегать к интервальному голоданию. Во время беременности речь идет только о коррекции питания по медицинским показаниям, например, если у женщины дефицит массы тела, заболевания ЖКТ или гестационный диабет, он не о диетах.

«При дефиците витаминов, микроэлементов, проблемах с усвоением белка или его нехватке, интервальное голодание – тоже не лучшая идея. В этом случае нужно выяснить причину дефицита, устранить его и только потом задумываться о диетах, в том числе и об интервальном голодании. Интервальное голодание не рекомендуется до 18 лет: если ребенку нужно снижать массу тела по медицинским показаниям, лучше выбирать другой подход», – отметила Катхурия.

Сахарный диабет, заболевания ЖКТ или почек в анамнезе, а также избыточная продукция гормонов щитовидной железы (тиреотоксикоз) – то, что должно насторожить перед началом интервального голодания. В некоторых ситуациях в зависимости от конкретного диагноза и компенсации симптомов заболевания врач может допустить интервальное голодание, но принимать решение должен только специалист.

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