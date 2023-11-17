Назван тип питания, полезный для людей с сахарным диабетом

Ученые из Университетского колледжа Лондона выяснили, что диета с низким содержанием углеводов (кето) стабилизирует уровень сахара в крови людей с сахарным диабетом, а также помогает похудеть. Результаты исследования опубликованы в SpringerLink.

Кето-диета — эти тип питания, который предполагает преобладание в рационе жиров и белков. Количество углеводов при этом существенно сокращается. Британские ученые стремились выяснить, может ли диета, изначально разработанная для терапии эпилепсии, принести пользу людям, страдающим сахарным диабетом. Новое исследование сосредоточено на поиске преимуществ и недостатков кето-диеты для здоровья людей с этим заболеванием. Работа представляет собой мета-анализ — объединение результатов нескольких исследований методами статистики.

Результаты показали, что кето-диета способствует быстрой потере веса. Вероятнее всего, продукты, которые она предписывает (мясо, яйца, рыба, творог) хорошо насыщают, а также снижают аппетит. Приверженность такой модели питания позволит улучшить здоровье людей с диабетом, поскольку лишний вес и ожирение осложняют течение болезни. Также выяснилось, что у диабетиков, которые которые придерживались низкоуглеводной диеты в течение 15-32 недель, стабилизировался уровень сахара в крови.

Тем не менее, ученые предупредили о том, что у такого типа питания есть и недостатки. Слишком большое количество белка в рациона может спровоцировать развитие заболеваний почек. В ходе усвоения белковой пищи в организме образуется большое количество азотистых соединений — мочевины. Почки отфильтровывают ее и очищают кровь. Употребление чрезмерного количества белковых продуктов связано с увеличением нагрузки на этот орган.

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