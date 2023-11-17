Стало известно, какие люди реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

Ученые из Университета Йювяскюля (Финляндия) выяснили, что у людей с генетической предрасположенностью к физической активности снижен риск развития заболеваний сердца и сосудов. Результаты исследования опубликованы в SpringerLink.

У людей, которые склонны много двигаться, зачастую сильные мышцы и хорошая общая выносливость. Кроме того, такие люди обладают высокой аэробной пригодностью — это показатель способности организма потреблять кислород из атмосферы и использовать его для производства энергии в мышечных клетках. Такие характеристики наследуются генетически.

Ученые стремились выяснить, какие преимущества для здоровья обеспечивает обладание этими качествами. Для этого они провели исследование с участием 47 148 человек, средний возраст которых составлял 52,9 года. Самому молодому добровольцу было 19 лет, а самому возрастному — 100,8 лет. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, оценили их уровни физической подготовки и повседневной активности.

Оказалось, у что людей всех возрастов, которые много двигались, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и гипертонии был ниже, чем у тех, кто вел сидячий образ жизни. Вероятнее всего, испытуемые с генетически обусловленными высокими показателями выносливости и силы меньше устают в течение дня, что позволяет им больше ходить пешком и регулярно тренироваться. Известно, что занятия спортом укрепляют сердечно-сосудистую систему.

Ученые отметили, что в их исследовании впервые изучалась связь генетической предрасположенности к физической активности с кардиометаболическим риском — рядом факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Исследователи надеются, что их работа предоставит новые возможности для изучения роли генетики в отношении здоровья.

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