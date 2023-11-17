Ученые выяснили, могут ли очистители воздуха защитить от ОРВИ

Ученые из Университета Восточной Англии выяснили, что системы фильтрации воздуха не снижают риск заражения вирусами. Исследование опубликовано в журнале Preventive Medicine.

Ученые сравнили приборы для фильтрации и ионизации воздуха, а также бактерицидные лампы. Они провели анализ 32 доступных исследований, но не нашли доказательств того, что эти технологии могут очистить воздух от респираторных или желудочно-кишечных вирусов или снизить их способность проникать в клетки человека. Эксперименты проводились в реальных условиях: школах и домах престарелых.

«Были некоторые слабые доказательства того, что методы очистки воздуха снижают вероятность заражения, но эти данные кажутся предвзятыми и несбалансированными», — отметили ученые.

Однако до сих пор не было опубликовано ни одно из исследований по очистке воздуха, начатых в пандемию COVID, поэтому возможно, что они смогут опровергнуть выводы ученых. Кроме того, результаты не означают, что очистители воздуха бесполезны: приборы с фильтрами HEPA доказали способность эффективно очищать воздух от загрязнителей, повышающих риск развития рака.

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