Морские зоологи обнаружили необычных сожителей в норах креветок-призраков

Международная команда морских зоологов из Японии, Малайзии, США и России обнаружила два новых вида многощетинковых червей у островов Рюкю на юге японского архипелага. Исследование опубликовано в научном журнале Zoological Science.

Найденным существам дали названия Parahesione apiculata и Parahesione pulvinata. Ученые нашли ранее неизвестных существ, изучая норы креветок-призраков или стеклянных креветок, названных так из-за полупрозрачного панциря.

По словам зоологов, оба вида червей имеют необычайно плоские тела и четыре глаза. Интерес исследователей вызвал тот факт, что эти животные встречались исключительно в местах обитания креветок, деля с ними убежище.

Это позволило ученым предположить, что черви и креветки являются облигатными симбионтами, то есть буквально не могут существовать друг без друга. По мнению авторов исследования, черви пользуются глубокими норами стеклянных креветок для спасения от хищников. Однако пока непонятно, какую пользу от соседства получают сами хозяева нор.

Ранее в Австралии обнаружили новый подвид червя, уничтожающий ос-вредителей.