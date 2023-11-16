Названа причина отказа россиян от сахара

Российская компания «ЭФКО», производящая продукты питания, провела социологический опрос среди 1278 российских респондентов, проживающих в крупных городах. Выяснилось, что 65% россиян думают свести потребление сахара к минимуму. Опрошенные рассказали, что главной причиной изменения рациона является их желание укрепить иммунитет и стать более энергичными. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Опрос показал, что каждый пятый респондент (21%) уже избавился от привычки пить сладкий чай или кофе. Около 9% россиян полностью исключили сахар из рациона. Некоторые граждане (17%) стремятся ограничить количество продуктов с высоким содержанием сахара. Еще 9% хотели бы употреблять меньше сахара, но им не удается сделать это из-за недостатка силы воли.

Основным мотиватором для соблюдения ЗОЖ (здорового образа жизни) является стремление укрепить иммунитет и стать более энергичными. Помимо контроля употребления сахара россияне занимаются фитнесом (58%), устраивают разгрузочные дни (25%) и пробуют интуитивное питание (24%). Интуитивное питание — это тип питания, в соответствии с которым нужно принимать пищу, когда человек действительно голоден, а переставать есть при появлении чувства сытости. Набор продуктов при этим подбирается индивидуально.

Кроме того, каждый десятый опрошенный стремится есть меньше мяса, а менее 5% респондентов практикуют интервальное голодание. Основной принцип интервального голодания заключается в установлении конкретных временных рамок для приема пищи.

Самыми полезными продуктами по мнению опрошенных оказались фрукты (34%), овощи (28%) и еда с высоким содержанием белка (20%).

Также стало известно, что большая часть (40%) опрошенных тратит на еду 5-15 тысяч рублей в месяц. Около четверти респондентов закупает продукты на сумму от 15 до 30 тысяч рублей в расчете на одного человека.

Ранее стало известно, сколько россиян готовы отказаться от мяса.