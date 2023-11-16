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Ученые опровергли один из мифов о заселении Европы человеком

Sci Adv: на территории 50% Европы не было лесов к моменту заселения человеком

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Вопреки стереотипу, Европа не была сплошь покрыта густыми лесами до прибытия современных людей, выяснили ученые из Орхусского университета. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Авторы работы изучили состав древней пыльцы, сохранившейся в почве, чтобы узнать, какая растительность преобладала в Европе более 100 тысяч лет назад. Оказалось, что от 50 до 75% площади Европы было занято низкими растения, например лещиной. Этот кустарник почти не растет в густом лесу, но ученые нашли большое количество его пыльцы. Это означает, что ландшафт Европы во время заселения ее человеком был разнообразнее, чем считалось ранее.

Большие открытые пространства, вероятно, связаны с крупными млекопитающими, жившими в то время: зубрами, лошадьми, слонами и носорогами. Они потребляли большое количество растительной биомассы, таким образом сдерживая рост деревьев. Наводнения и лесные пожары также внесли свой вклад, но он был значительно меньше, считают ученые.

Исследование может привести к необходимости переписать многие учебники, согласно которым первые европейцы вырубали густые леса, осушали болота и возделывали пустоши, то есть именно они создали разнообразие ландшафта. Также работа подчеркивает важность охраны мегафауны.

«Без крупных животных в природных зонах преобладает густая растительность, в которой, например, не могут развиваться многие виды растений и бабочек. Поэтому важно вернуть крупных животных в экосистемы, если мы хотим способствовать сохранению биоразнообразия», — заключили ученые.

Ранее ученые выяснили, что микропластик может влиять на формирование облаков и погоду.

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