Новая магнитная буря ожидается 22 ноября

С 22 по 26 ноября ожидается новая магнитная буря, свидетельствуют данные лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

По информации ученых, прогнозируется слабая напряженность магнитного поля (уровень G1)

Согласно прогнозу, 22, 24 и 25 ноября ожидаются слабые магнитные возмущения, 23 и 26 ноября они утихнут, но магнитосфера планеты останется возбужденной и неспокойной.

Во второй половине суток 5 ноября на Землю обрушилась магнитная буря — одна из наиболее мощных за последние несколько лет. Явление вызвало плазменное облако, выброшенное с Солнца. Оно прошло расстояние в 150 миллионов километров всего за двое суток и ударило по земному магнитному полю с существенно большей силой, чем ожидали ученые. Восточное полушарие Земли от 65 градусов и выше оказалось «залито» полярными сияниями, фотографии которых выкладывали жители даже тех регионов, где это явление — большая редкость.

Ранее россиянам рассказали, как пережить магнитную бурю.