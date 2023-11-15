Ученые нашли положительный эффект от изменения климата для Альп

Хотя изменение климата угрожает растопить горные ледники, в некоторых регионах Альп повышение температур может обеспечить более обильные снегопады. К такому выводу пришли французские климатологи из Университет Гренобль Альпы. Исследование опубликовано в научном журнале The Cryosphere.

Согласно прогнозу специалистов, тепловой эффект приведет к усилению осадков на средних и низких горных высотах. При этом количество выпадающего снега увеличится на 7% на каждый градус глобального потепления.

В исследовании использовалась одна из климатических моделей так называемой Репрезентативной траектории концентрации 8.5, наихудшего базового сценария выбросов парниковых газов, который предсказывает, что температура Земли повысится на 4,3°C к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Ученые изучили 23 массива во французских Альпах, используя реальные данные наземных измерений температуры и ежедневных осадков, а также метеорологические прогнозы с 1951 года по сегодняшний день, чтобы предсказать изменения на оставшуюся часть этого столетия при глобальном потеплении на каждый градус.

Они обнаружили, что среднегодовое количество снегопадов за день значительно увеличилось на высоте выше 3600 м, но уменьшилось ниже 3000 метров. Это означает, что при дальнейшем повышении температуры на каждый 1°C граница выпадения снега будет смешаться на 123 метра выше в горы.

Эта картина сохранялась вплоть до +3°C глобального потепления, после чего высоты, на которых наблюдались значительные изменения количества осадков и снегопадов, еще больше снизились, достигнув минимума в 900 м при +4°C глобального потепления (сокращение количества снегопадов на 26% в год).

Однако в более высоких (выше 3600 метров) регионах Альп, включая северо-восточный массив Вануаз, прогнозируется увеличение количества выпадающего снега на 12% в зимние месяцы.

По словам исследователей, это исследование имеет значение и для других горных районов, чтобы помочь местным сообществам планировать дальнейшую жизнь с учетом изменения количества выпадающих осадков.

Ранее ученые заявили, что встревожены стремительными темпами таяния льдов в швейцарских Альпах.