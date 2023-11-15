Академик Гинцбург рассказал об инновационной технологии создания универсальных антител

В Центре Гамалеи разрабатывают новую технологию вакцинации, при которой у человека образуются антитела широкой специфичности, способные защитить человека надолго от разных вариантов вируса, — об этом «Газете.Ru» рассказал академик РАН, глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Подобная технологии заставляют клетку создать антитело, которое в норме она никогда бы не сделала. Это антитело имеет дополнительную структуру в виде щупа. Щуп – как в автомобиле, масло менять. Длинная такая «штучка», которая проникает внутрь очень хорошо замаскированных третичной, четвертичной структур вируса. Именно в них заключены консервативные детерминанты патогена. Значит, если антитело до таких частей дотягивается, то оно может против всех вариантов вируса работать», – объяснил Гинцбург.

По словам академика, на сегодняшний день эксперименты по созданию подобных универсальных антител активно идут в США. Эксперименты показывают, что получить такие антитела возможно. В частности, ученые получили такие антитела к ВИЧ.

«То же самое нам удалось показать и в нашей Лаборатории иммунобиотехнологии под руководством Дмитрия Щеблякова, но на более простой модели, которую пока к человеку не применишь. Мы проводили эксперимент с верблюдами и показали, что можно получить антитело, которое, иммунизируя верблюда определенным образом и определенными антигенами, полученными из S-белка, намертво нейтрализует все известные на сегодняшний день варианты коронавируса», – добавил Гинцбург.

Однако у этих антител есть и недостатки. По словам академика, трудность состоит в том, что такие антитела начинают реагировать и на собственные белки организма. Тем не менее, эти трудности преодолимы.

«Существуют приемы, которые позволяют собственные белки сохранить, а на чужие «натравить» это универсальное антитело. Это совершенно новые технологии создания вакцины», – заключил Александр Гинцбург.

Ранее академик Гинцбург рассказал о том, что современный вариант «Спутника» не защищает от коронавируса.