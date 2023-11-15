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В «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты высадятся на Луну

В РКК «Энергия» считают, что высадка на Луну произойдет не ранее 2031 года

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NASA

Генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам и генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев считает, что высадку российских космонавтов на Луну возможно осуществить в период с 2031 по 2040 год. Доклад Соловьева опубликовало ТАСС.

«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031-2040», — указано в докладе.

Документ является дорожной картой освоения Луны, который академик Соловьев представил на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Этот этап, согласно докладу, предусматривает начало пилотируемых экспедиций, в том числе первую высадку. Также на первом этапе будут проводиться геологические изыскания.

Следующий этап, 2041-2050 годы, обозначен как время строительство полноценной лунной базы.

До этого ученые предложили метод защиты космических скафандров от лунной пыли.

Ранее ученые предложили превращать лунную пыль в брусчатку с помощью огромной лупы.

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