В «Роскосмосе» рассказали, когда российские космонавты высадятся на Луну

Генеральный конструктор России по пилотируемым космическим системам и комплексам и генконструктор РКК «Энергия», академик РАН Владимир Соловьев считает, что высадку российских космонавтов на Луну возможно осуществить в период с 2031 по 2040 год. Доклад Соловьева опубликовало ТАСС.

«Подготовка к развертыванию лунной базы — 2031-2040», — указано в докладе.

Документ является дорожной картой освоения Луны, который академик Соловьев представил на пленарном заседании 15-й Международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

Этот этап, согласно докладу, предусматривает начало пилотируемых экспедиций, в том числе первую высадку. Также на первом этапе будут проводиться геологические изыскания.

Следующий этап, 2041-2050 годы, обозначен как время строительство полноценной лунной базы.

До этого ученые предложили метод защиты космических скафандров от лунной пыли.

Ранее ученые предложили превращать лунную пыль в брусчатку с помощью огромной лупы.