Названа польза смеха для здоровья

Ученые из Университета Торонто (Канада) и клинической больницы Порту-Алегри (Бразилия) обнаружили, что смех снижает стресс и укрепляет сердце. Результаты исследования опубликованы в PLOS One (Public Library of Science).

Чтобы оценить влияние смеха на здоровье человека, ученые проанализировали предыдущие исследования, посвященные этой теме. Новая работа основана на четырех рандомизированных контролируемых исследованиях (участники случайным образом распределяются либо в экспериментальную, либо в контрольную группу) и четырех квазиэкспериментах (эксперимент без вмешательства ученых).

Оказалось, что смех снижает уровень кортизола в крови. Это гормон, который образуется в коре надпочечников. Он регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. Стресс — это естественная реакция организма на различные неблагоприятных факторы окружающей среды. Умеренный стресс полезен и помогает людям выполнять повседневные задачи. Однако слишком большой уровень стресса приводит к разнообразным психоэмоциональным нарушениям, проблемам с памятью, снижению работоспособности. Исследование показало, что даже непродолжительный смех положительно воздействует на психику.

Кроме того, ученые выяснили, что смех оказывает кардиопротекторное действие (защищает сердце), снижая риск ишемической болезни сердца. Вероятнее всего, в организме смеющегося человека вырабатываются соединения, которые уменьшают воспаление и расслабляют сердечную мышцу и сосуды.

Ранее ученые рассказали, чем опасен сильный смех.