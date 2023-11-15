проект

>

Названа польза смеха для здоровья

PLOS One: смех снижает риск заболеваний сердца

close
100%
Freepik

Ученые из Университета Торонто (Канада) и клинической больницы Порту-Алегри (Бразилия) обнаружили, что смех снижает стресс и укрепляет сердце. Результаты исследования опубликованы в PLOS One (Public Library of Science).

Чтобы оценить влияние смеха на здоровье человека, ученые проанализировали предыдущие исследования, посвященные этой теме. Новая работа основана на четырех рандомизированных контролируемых исследованиях (участники случайным образом распределяются либо в экспериментальную, либо в контрольную группу) и четырех квазиэкспериментах (эксперимент без вмешательства ученых).

Оказалось, что смех снижает уровень кортизола в крови. Это гормон, который образуется в коре надпочечников. Он регулирует стресс в организме, воздействуя на уровень артериального давления, обмен белков, жиров и углеводов. Стресс — это естественная реакция организма на различные неблагоприятных факторы окружающей среды. Умеренный стресс полезен и помогает людям выполнять повседневные задачи. Однако слишком большой уровень стресса приводит к разнообразным психоэмоциональным нарушениям, проблемам с памятью, снижению работоспособности. Исследование показало, что даже непродолжительный смех положительно воздействует на психику.

Кроме того, ученые выяснили, что смех оказывает кардиопротекторное действие (защищает сердце), снижая риск ишемической болезни сердца. Вероятнее всего, в организме смеющегося человека вырабатываются соединения, которые уменьшают воспаление и расслабляют сердечную мышцу и сосуды.

Ранее ученые рассказали, чем опасен сильный смех.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий