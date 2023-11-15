Названы черты маньяков, которых бывает сложно выследить

Серийных преступников обычно делят на организованных и дезорганизованных. Первые отличаются отсутствием явно выраженных психических проблем, контролем над собственными влечениями и высоким интеллектом. Именно таких интеллектуально полноценных, организованных маньяков выследить сложнее всего, рассказал «Газете.Ru» профессор Николай Дворянчиков, декан факультета «Юридическая психология» МГППУ, который больше 10 лет проработал в Лаборатории судебной сексологии Центра им. Сербского и лично беседовал с сотнями преступников.

«Они сложны для отслеживания, интеллект и эрудиция этих людей нередко помогают им прятаться и успешно скрываться от преследования. Они прогнозируют последствия своего поведения и способны предвидеть разные варианты развития событий и действовать так, чтобы успешно избегать поимки и наказания, в том числе даже с помощью манипулирования другими людьми. Могут подставить кого-то вместо себя или навести следствие на ложный след», — объяснил специалист.

По словам профессора, они также бывают часто заинтересованы в участии в расследовании и даже могут оказывать давление на следствие.

«Это люди, у которых грубых психических расстройств может и не быть, они могут выполнять сложную социальную функцию. Это могут быть администраторы, управленцы, педагоги, врачи, юристы — люди с хорошими интеллектуальными навыками, высшим образованием, высоким IQ. Их преступления отличаются продуманностью, четкостью, осторожностью, высоким уровнем контроля над своими эмоциями и поведением», — заключил Дворянчиков.

Подробнее о том, какие два типа преступников бывают, какие характеристики присущи маньякам и почему вообще такие люди существуют, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее психолог Дворянчиков назвал три характеристики, которые отличают маньяков.