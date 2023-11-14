В ИМБП РАН рассказали о пользе для земных наук от эксперимента по изоляции SIRIUS-23

Стартовавший в Москве международный эксперимент по изоляции и имитации космического полета SIRIUS-23 поможет не только лучше подготовиться к будущим межпланетным путешествиям, но и внесет вклад в развитие земных наук. Об этом заявил председатель рабочего программного комитета проекта, академик РАН Виктор Баранов в ходе выступления на церемонии запуска научной миссии в Москве 14 ноября. Видеозапись трансляции события опубликовали на официальной VK-странице Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, на базе которого осуществляется проект.

В рамках SIRIUS-23 шестеро человек проведут год в установке института, имитирующий космический корабль на пути к Луне. В эксперименте участвуют россияне Юрий Чеботарев (командир экипажа), Анжелика Парфенова (бортинженер), Ксений Орлова (бортовой врач), Ксения Шишенина и Рустам Зарипов (ученые), а также их коллега из Республики Беларусь, исследовательница Ольга Мастицкая.

Академик Баранов отметил, что на конкурс научных проектов для воплощения в ходе SIRIUS-23 поступило более 150 работ. Из них в исследовательскую программу отобрали 53 эксперимента. Значимая часть (18 экспериментов) будут посвящены вопросам психологии, поскольку именно они представляют особую важность в ходе длительных космических миссий. По словам ученого, результаты подобных изысканий важны и для остающихся на Земле, поскольку недавняя ситуация с пандемией COVID-19 вынудила людей оказаться в схожих условиях изоляции.

Кроме того, большое внимание уделяется микробиологии — ей в ходе SIRIUS-23 посвятят 11 исследований, затрагивающих как микробиом участников эксперимента, так и окружающую их среду. Другие изыскания будут связаны с клетками, генетикой, медициной и другими научными направлениями.

Руководитель проекта SIRIUS-23 Олег Орлов добавил, что эксперимент проходит при участии и поддержке специалистов из разных стран, включая Белоруссию, Индию, Турцию, Чехию, Канаду, США, Италию и другие.

В ходе миссии предусмотрено моделирование облета Луны с поиском места посадки, высадка четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, дистанционное управление луноходом. Также команде придется столкнуться с различными нештатными ситуациями, воспроизведенными в соответствии с опытом работы Международной космической станции.

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