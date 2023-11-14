Обнаружена связь между псориазом и заболеваниями сердца

Кожное заболевание, известное как псориаз, может увеличивать риск инсульта и сердечного приступа. Об этом сообщает Daily Mail.

Псориаз — это аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система атакует здоровые клетки кожи, ускоряя процесс их обновления, что провоцирует образование красных, шелушащихся пятен на коже. Точная причина возникновения псориаза неизвестна. Считается, что это заболевание связано с генетическими особенностями, стрессом, инфекциями и приемом определенных лекарств, такие как нестероидные противовоспалительные препараты.

Оказалось, что псориаз может увеличивать вероятность сердечного приступа и инсульта. Механизмы, лежащие в основе этой взаимосвязи, до конца не изучены.

Недавнее исследование ученых из Университета Падуи в Италии показало, что примерно у 30% пациентов с псориазом снижена скорость кровотока в мелких кровеносных сосудах (это называется микрососудистой дисфункцией) при отсутствии сердечных заболеваний или закупорки крупных артерий. Исследователи предполагают, что микрососудистая дисфункция, вследствие которой повышается риск болезней сердца, вызвана воспалительным процессом, протекающим в организме в связи с псориазом.

Эксперты из американской академии дерматологии утверждают, что лечение псориаза средней и тяжелой степени может снизить риск инсульта и сердечного приступа. Их коллеги из Национального института здравоохранения и передового опыта Великобритании рекомендуют пациентам с этим заболеванием ежегодно проходить обследования для профилактики и ранней диагностики болезней сердца и сосудов.

Отмечается, что снизить вероятность возникновения таких заболеваний и облегчить течение псориаза можно с помощью медикаментозного лечения и соблюдения здорового образа жизни. Следует минимизировать употребление алкоголя и повысить уровень физической активности.

Ранее ученые предупредили о кожных проявлениях заболеваний суставов.