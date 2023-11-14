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Ученые разработали необычный препарат для лечения рака

Wiley: специализированный гель может быть эффективен в борьбе с раком груди

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Ученые из Массачусетского технологического института имени Генерала Бригама (США) в сотрудничестве с коллегами из Института интегративных исследований рака имени Коха (Германия) разработали специализированный гель для лечения рака. Результаты исследования опубликованы в Wiley.

Средство представляет собой гель, в состав которого входит имиквимод — иммуностимулятор. Чаще всего препараты на основе имиквимода используются местно для лечения рака кожи. Новая методика предполагает введение геля напрямую в опухоли. Для удобства и повышения эффективности терапии ученые изменили его химическую структуру — при введении в ткани гель внутри опухоли становится твердым, что позволяет сформировать небольшие сгустки препарата, «депо», высвобождающие лекарственное средство.

Препарат уже протестировали на мышах с раком толстой кишки и молочной железы, которые обычно устойчивы к иммунотерапии. У каждой мыши было по две опухоли одного типа. Исследователи решили воздействовать только на одну из двух, чтобы оценить способность геля стимулировать как местный, так и системный иммунитет.

Оказалось, что инновационный препарат поспособствовал росту выживаемости при раке обоих типов. Тем не менее, не у всех мышей введение препарата в одну опухоль вызвало регрессию первой или второй. У некоторых грызунов, напротив, обе опухоли уменьшились в размерах. Ученые намерены провести дополнительные исследования для усовершенствования технологии.

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