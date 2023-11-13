Демограф назвала причину, почему россиянки решаются на аборт

Проблема абортов в России заключается в том, что современные женщины не живут в диалоге со своей родительской семьей. Зачастую женщина в момент начала беременности находится в одиночестве, родительская семья в этот момент не включается в решение проблем, и если женщина находится на грани развода, она решает сделать аборт. Об этом «Газете.Ru» рассказала профессор, заместитель директора Института демографических исследований Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН и специалист по проблемам молодых семей Тамара Ростовская.

«С моей точки зрения, это решение (аборт) должно обсуждаться с большой многопоколенной семьей», – считает Ростовская.

Если же обсуждение с родными невозможно, в клинике должен быть специалист, который сможет поговорить с пришедшей на аборт женщиной

«Моя позиция заключается в том, что в медицинских центрах, которые могут провести процедуру абортации, должен быть хотя бы один демограф и психолог, которые бы помогли женщине принять правильное решение. Они должны провести доабортное консультирование, поговорить, услышать пациентку. У женщины должна быть всесторонняя поддержка в этот момент и, конечно, в первую очередь со стороны мужчины, отца будущего ребенка. Мы хотим, чтобы женщина родила желанного ребенка. При этом, если речь идет о заболеваниях, когда необходимо сделать аборт, то тут никаких ограничений быть не должно», — заключила Ростовская.

По ее словам, в России важно сократить количество частных центров, которые проводят процедуру прерывания беременности, но не лишать полностью женщину возможности сделать аборт, если это действительно необходимо по медицинских показаниям.

Подробнее о том, к каким негативным последствиям может привести частичный запрет абортов в России – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в частных клиниках нескольких регионов России запретили делать аборты.