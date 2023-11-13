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Ученые разработали необычное средство от аллергии

ACCAI: особая зубная паста оказалась эффективна в борьбе с аллергией

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Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне разработали особую зубную пасту, использование которой может предотвратить острую аллергическую реакцию на арахис. Результаты исследования опубликованы в American College of Allergy Asthma and Immunology (ACCAI).

Инновационное средство по консистенции, вкусу, запаху и способу применения не отличается от обычной зубной пасты. Тем не менее, в состав препарата входят специфические белки, содержащиеся в арахисе и продуктах его переработки. Именно на эти вещества у некоторых людей возникает аллергическая реакция.

Ученые задействовали метод лечения аллергии, который называется оральной иммунотерапией. Такой метод предполагает регулярное воздействие микродоз аллергена для повышения сопротивляемости организма и снижения чувствительности пациентов к аллергенным продуктам.

Ученые уже протестировали новое средство на добровольцах. В исследовании приняли участие 32 человека с аллергией на арахис. В течение 11 месяцев испытуемые из первой группы чистили зубы инновационной пастой, а участники из второй использовали плацебо.

По истечении эксперимента выяснилось, что ни у одного члена первой группы на протяжении 11 месяцев не возникало аллергических реакций. Кроме того, использование нового препарата не вызвало серьезных побочных эффектов.

Исследователи надеются, что новое лекарство будет принято научным сообществом и получит распространение. Для оценки более длительного воздействия препарата требуются дополнительные исследования.

Ранее были названы неожиданные факторы риска аллергии у взрослых и детей.

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