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Врач назвал привычки, сохраняющие здоровье пожилых

Daily Mail: пожилым людям не стоит принимать слишком много лекарств

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Главный санитарный врач Великобритании и Крис Уитти рассказал, что приверженность здоровому образу жизни является более надежным способом сохранения здоровья пожилых, чем прием множества разнообразных лекарств. Об этом сообщает Daily Mail.

Уитти рекомендует отказаться от алкоголя и сбалансированно питаться. Следует ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара, а также есть больше фруктов и овощей. Такой рацион питания способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, пожилым стоит внимательно отслеживать свой уровень подвижности. Врач объяснил, что с возрастом люди становятся более пассивными. Многие исследования показали, что физические упражнения, такие как бег, ходьба и аэробика оказывают положительное влияние на физическое и психическое здоровье. Также пожилым людям рекомендуется больше общаться с друзьями и родственниками. Это поможет поддерживать мозг в тонусе.

Доктор отметил, что соблюдение таких рекомендаций позволит сократить объем принимаемых лекарств, которые временно маскируют проблемы со здоровьем, а не устраняют их.

Ранее ученые объяснили, почему нельзя пить витамины просто так.

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