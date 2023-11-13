Орнитолог рассказал об итогах переписи птиц в России

Евразийский учет птиц или их перепись проходила в этом году с 30 сентября по 1 октября по всей России. В его рамках все желающие могут учесть птиц, либо пройдя по заранее намеченному маршруту, либо находясь на предварительно выбранной точке с хорошим обзором, и занести данные о встретившихся птицах в специальную анкету на сайте. В этом году рекордсменами стали скворец, кряква и сизый голубь (42,5 тыс. особей, 15,3 тыс. и 11,7 тыс. соответственно), рассказал «Газете.Ru» кандидат биологических наук, доцент МГПУ Андрей Резанов.

«Всего в России в этом году было насчитано 164 532 особи птиц, представляющих 343 вида. В прошлом году их было 146 597 особей и 314 видов. В результате учета можно получить интересные данные о массовых и редких видах птиц. Но поскольку данный учет не ограничивается только узконаучными задачами, и кроме орнитологов и бердвочеров, в нем принимают участие и все желающие, то в некоторых данных есть вероятность ошибок и недочетов. Но это все мелочи, так как цель у мероприятия более широкая - привлечение внимание общественности к проблеме перелетных птиц. Да и в целом к проблеме сохранения биоразнообразия. Это еще и соревнование в подсчете птиц между различными школами и регионами России», - объяснил специалист.

Всего в переписи приняли участие 62 региона по стране. В первую пятерку по количеству птиц вошли Крым (более 64,3 тыс. особей, 194 вида), Рязанская область (около 13 тыс. особей, 102 вида), Ростовская область (11 тыс. особей, 58 видов), а также Москва и область (8,5 и 6 тыс. особей и 63 и 79 видов соответственно).

«В 2017, когда перепись началась, удалось зафиксировать всего около 8 тыс. птиц, затем был скачок до 28,4 тыс. В 2019 люди насчитали около 139 тыс. особей, а в 2020 был зафиксирован абсолютный рекорд — более 202 тыс. Такой колоссальный результат можно объяснить тем, что участников было больше, чем сейчас. Нам есть куда двигаться, и важно вовлекать оставшиеся регионы России, чтобы получить более полную картину», — заключил специалист.

Ранее орнитологи в США решили перестать называть птиц в честь людей.