Психологи выяснили, кому люди больше готовы причинять вред ради общего блага

Ученые из Университета Нью-Мексико установили, что люди более склонны причинять вред ради общего блага мужчинам, а не женщинам. Результаты исследования были опубликованы в журнале Archives of Sexual Behavior.

Исследователи выдвинули гипотезу, что люди могут проявлять предвзятость в поддержке вмешательств в общественную жизнь, если они наносят побочный вред одному полу по сравнению с другим.

Чтобы исследовать гендерную предвзятость в принятии инструментального вреда, исследователи провели серию из трех исследований с участием более 200 американцев. Все эксперименты предполагали тестирования, в которых участники должны были оценить вред от вмешательств.

Например, участникам была представлена программа вмешательства в работу сотрудников, направленная на улучшение токсичной рабочей среды. Они были случайным образом распределены по одному из двух гендерных состояний, при которых работники мужского или женского пола испытывали вред из-за программы. Участников попросили оценить приемлемость программы.

Результаты показали, что люди склонны демонстрировать гендерную предвзятость, отдавая предпочтение причинению вреда мужчинам, а не женщинам в различных контекстах.

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