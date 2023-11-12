В России создали огнестойкую сталь для каркасов зданий, чтобы не повторить судьбу ТЦ «Зимняя вишня»

Ученые Университета МИСИС разработали новую российскую огнестойкую марку стали для объектов промышленного и гражданского назначения: торговых и бизнес-центров, складских помещений, транспортных узлов, многоэтажных гаражей. Строительные металлоконструкции из материала выдерживают контрольную температуру 600°C около 30 минут без потери несущей способности, создавая дополнительный запас времени для эвакуации людей. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МИСИС.

Потребность в таких огнестойких материалах сформировалась еще в 2018 году, после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». За прошлый год количество пожаров в торговых центрах и складах только возросло, поэтому разработка подобных материалов крайне важна.

Созданная сталь выдерживает до 30 минут при отсутствии огнезащитных покрытий. Это позволяет снизить стоимость металлоконструкций вдвое (экономия до 60 тыс. рублей на тонну), уменьшить сроки монтажа строительных объектов, а также избежать токсичных выделений от покрытий при пожаре, которые также способны приводить к трагическим последствиям. Кроме того, высокие прочностные характеристики рассматриваемого проката позволяют уменьшить вес строительных конструкций, что сокращает время их монтажа и в целом сроки строительства.

«Задачу повышения огнестойкости стальных конструкций мы решили за счет управления составом легирующих элементов и условиями термомеханической обработки при производстве. Требуемый эффект удалось обеспечить за счет формирования в прокате мелкозернистой феррито-бейнитной структуры при использовании специальных температурно-скоростных и деформационных технологических режимов контролируемой прокатки и ускоренного охлаждения», – пояснил «Газете.Ru» заведующий научно-исследовательской лабораторией «Гибридные наноструктурные материалы» НИТУ МИСИС Александр Комиссаров.

Огневые испытания проводились во Всероссийском институте противопожарной обороны МЧС России, Центральном научно-исследовательском институте строительных конструкций (ЦНИИСК) им. В.А. Кучеренко, при участии Ассоциации развития стального строительства.

В настоящее время идут переговоры с одним из крупнейших застройщиков страны об использовании огнестойкого проката на первых этажах жилых домов, где располагаются объекты социального назначения.

Ученые создали удобрение из жидкого стекла и высушенной мочевины.