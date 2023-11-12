Ученые опровергли миф о пользе десяти тысяч шагов в день

Всего 2600 шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на распространенное мнение, что для здоровья необходимы 10 тысяч шагов в день. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Ученые проанализировали результаты 12 предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между количеством пройденных шагов и сердечно-сосудистым риском. В общей сложности в них приняли участие более 111 тысяч человек. Анализ показал, что прохождение всего 2517 шагов в день было связано со снижением риска летального исхода от всех причин на 8%, а 2735 шагов — на 11%. Результаты могут воодушевить людей, которых пугает необходимость проходить 10 тысяч шагов в день.

Наибольшую пользу приносили 8763 шага в день: они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшие увеличение количества шагов не приносило дополнительных преимуществ, но ученые отметили, что большая активность может повысить мышечную массу или улучшить психическое здоровье.

Ранее ученые выяснили, что замена сидения активностью или даже сном улучшает здоровье.