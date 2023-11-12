проект

>

Ученые опровергли миф о пользе десяти тысяч шагов в день

EJPC: 2600 шагов в день значительно снижают риск летального исхода

close
100%
Shutterstock

Всего 2600 шагов в день могут значительно уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на распространенное мнение, что для здоровья необходимы 10 тысяч шагов в день. Исследование опубликовано в European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

Ученые проанализировали результаты 12 предыдущих исследований, в которых оценивалась связь между количеством пройденных шагов и сердечно-сосудистым риском. В общей сложности в них приняли участие более 111 тысяч человек. Анализ показал, что прохождение всего 2517 шагов в день было связано со снижением риска летального исхода от всех причин на 8%, а 2735 шагов — на 11%. Результаты могут воодушевить людей, которых пугает необходимость проходить 10 тысяч шагов в день.

Наибольшую пользу приносили 8763 шага в день: они снижали риск летального исхода из-за сердечно-сосудистых заболеваний на 60%. Дальнейшие увеличение количества шагов не приносило дополнительных преимуществ, но ученые отметили, что большая активность может повысить мышечную массу или улучшить психическое здоровье.

Ранее ученые выяснили, что замена сидения активностью или даже сном улучшает здоровье.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий