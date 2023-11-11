Психологи выяснили, почему матерям не стоит запугивать своих детей

Американские ученые из Хьюстонского университета в штате Техас выяснили, что воспитание детей с помощью угроз и запугивания увеличивает шансы возникновения тревожных расстройств во взрослом возрасте. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Clinical Psychology (JCP).

Тревожные расстройства — группа состояний психического здоровья, характеризующихся чрезмерным и постоянным чувством страха и беспокойства, которое может мешать повседневной жизни человека. В эту категорию входят генерализованное тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, паническое расстройство и специфические фобии. Симптомы обычно включают тревогу, мышечное напряжение, учащенное сердцебиение, повышенное потоотделение и сильный страх, часто возникающие без видимой причины.

В исследовании приняли участие 855 студентов бакалавриата в возрасте от 18 до 24 лет. Участники прошли онлайн-опрос, оценивая подверженность им в детстве угрожающему поведению родителей, а также ответили на вопросы для определения как своего уровня беспомощности и самоэффективности (убеждение человека в том, что в сложной ситуации он сможет продемонстрировать удачное поведение).

Ученые выяснили, что угрожающее поведение как со стороны матери, так и со стороны отца было связано с более низкой самоэффективностью и более высоким ощущением беспомощности.

Авторы разработали и протестировали статистическую модель, предполагающую, что угрожающее поведение матерей и отцов в детстве приводит к усилению восприятия беспомощности и снижению самоэффективности, что впоследствии приводит к усугублению тяжести симптомов тревоги. Анализ показал, что с этими факторами было связано только материнское, а не отцовское угрожающее поведение.

«Результаты показали, что более высокая подверженность детей угрожающему поведению матери была косвенно связана с тяжестью симптомов тревоги из-за большего восприятия беспомощности и снижения самоэффективности», — отметили ученые.

Ранее психологи выяснили, что одной из главных причин детских комплексов остается слабая поддержка со стороны родителей.