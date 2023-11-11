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Ученые раскрыли тайну картины XVI века немецкого художника Гольбейна

Daily Mail: художник Ганс Гольбейн приукрашивал внешность героев своих портретов

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Британская королевская коллекция

Специалисты Британской королевской коллекции произведений искусства выяснили, что знаменитый немецкий художник Ганс Гольбейн перерисовывал портреты своих заказчиков, чтобы сделать их более привлекательными. Это выяснилось в ходе изучения картины Гольбейна с изображением немецкого купца Дериха Борна, сообщает газета Daily Mail.

Рентгеновское и инфракрасное сканирование показали, как мастер сначала запечатлел на холсте настоящее лицо заказчика — довольно полного молодого мужчины — а затем слой за слоем вносил изменения, чтобы изобразить клиента с волевыми скулами и твердым подбородком вместо пухлых щек.

«Мы ясно видим, что Гольбейн продолжал совершенствовать щеки и линию подбородка с помощью двух слоев лазуритово-синего фона, пока он – и, возможно, сам Дерих Борн – не был наконец удовлетворен сходством», — отметила руководитель отдела консервации картин Британской королевской коллекции Никола Кристи.

Портрет Дериха Борна входит в число более чем 50 работ Гольбейна, выставленных в Королевской галерее Букингемского дворца. Ганс Гольбейн впервые приехал в Англию в 1526 году и был назначен художником при дворе короля Генриха VIII.

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