«Джеймс Уэбб» обнаружил подтверждение важной теории образования планет

Международная группа астрофизиков из США, Великобритании и Германии получила подтверждения давней гипотезе о формировании планет с помощью орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST). Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysical Journal Letters (AJL).

Новые данные JWST свидетельствуют в пользу так называемой теории «дрейфа ледяной гальки», согласно которой облака космической пыли и камней превращаются в новые миры благодаря покрывающему их льду. Когда кусочки материала сталкиваются, они теряют импульс и начинают вместе падать к звезде в более теплую зону, где лед испаряется. Со временем из этого кольца мелкого мусора и водяного пара рождаются каменистые планеты.

До недавнего времени ученые точно не знали, какую роль водяной пар действительно играет в этих процессах, и гипотеза строилась на предположении.

Однако наблюдения с помощью «Джеймса Уэбба» показали, что ледяные материалы действительно могут перемещаться по протопланетным дискам, причем чем меньше диск, тем проще двигаться замерзшим частицам. По мере того как поток ледяной гальки продолжает поступать извне, он обеспечивает как твердые вещества, так и воду для создания новой планеты.

«В прошлом у нас была очень статичная картина формирования планет, как будто существовали некие изолированные зоны, из которых появлялись планеты. Теперь у нас действительно есть доказательства того, что эти зоны могут взаимодействовать друг с другом. Предполагается, то же самое когда-то произошло и в нашей Солнечной системе», — отметила один из авторов исследования, планетолог Колетт Салик.

Ранее «Джеймс Уэбб» обнаружил самую далекую галактику-близнеца Млечного Пути.