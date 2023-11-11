Астрономы приблизились к разгадке тайны лунных «вихрей»

Американские астрономы из Планетологического института в штате Аризона приблизились к разгадке происхождения так называемых лунных «вихрей» — извилистых образований на поверхности спутника нашей планеты, отличающихся высокой отражающей способностью. Исследование опубликовано в научном журнале Planetary Science Journal (PSJ).

Известно, что подобные завихрения возникают как на лунных морях (вулканических равнинах), так и на возвышенностях.

«Лунные «вихри» вызвали интерес ученых с момента их открытия, отчасти потому, что научное сообщество до конца не понимает, как они образовались. Существует множество гипотез о процессе их формирования. У каждой гипотезы есть наблюдения, подтверждающие ее, но есть и другие наблюдения, которые противоречат первым», — отметил ведущий автор исследования Джон Вейрих.

До недавнего времени считалось, что местоположение и форма загадочных объектов никак не связана с топографией Луны. Иначе говоря, ученые полагали, что лунный рельеф не влияет на то, где и как появляются «вихри».

Однако последнее исследование показало, что топография все же играет роль в формировании этих образований. Согласно новым данным, яркие участки «вихря» в Море Мечты на обратной стороне Луны имели меньшую высоту, чем более темные полосы грунта, проходившие через эту область.

Такую же закономерность выявили и при изучении одного из самых заметных лунных «вихрей» Рейнер Гамма, простирающегося на 70 километров в Океане Бурь на видимой стороне спутника. Как показал анализ данных, полосы с высокой отражающей способность в Море Мечты находились примерно на три метра ниже окружающего ландшафта, а в Рейнер Гамма разница составила четыре метра.

Ученые отметили, что подобная корреляция в двух совершенно разных регионах Луны вряд ли может быть простым совпадением. Открытие позволит лучше понять закономерности, способствующие образованию этих объектов.

Ранее китайские исследователи нашли способ сделать лунный грунт пригодным для земледелия.