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Ученые выяснили, дети каких родителей подвержены возникновению психических расстройств

Science Direct: родительская назойливость может навредить психике ребенка

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Ученые из Европейского университета Рима обнаружили, что дети назойливых и контролирующих родителей склонны к развитию анорексии, булимии, дисморфофобии и тревожного расстройства. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Контролирующий родитель желает быть осведомленным о всех событиях, происходящих в жизни ребенка. Такой отец или мать отличаются строгостью, навязчивостью, нетерпимостью к чужому мнению, нежеланию признавать самостоятельность ребенка даже в тех случаях, когда сын или дочь уже вышли из детского возраста.

Ученые провели исследование с участием более 700 итальянских мужчин и женщин в возрасте 18-77 лет. Исследователи собрали информацию о состоянии психического здоровья участников и попросили их заполнить опросники для выявления дисморфофобии, оценки интенсивности родительского контроля и подверженности различным видам детских травм.

Выяснилось, что чрезмерная вовлеченность отца или матери в жизнь ребенка была связана с повышенным риском развития дисморфофобии — психического расстройства, при котором человек озабочен мнимыми недостатками своей внешности. Кроме того, такой метод воспитания увеличивает вероятность появления анорексии и булимии в подростковом и взрослом возрасте. Гиперопека также может спровоцировать тревожное расстройство, заболевание, для которого характерно постоянное беспокойство.

Исследователи объяснили, что избыточная критика со стороны родителей влечет за собой развитие различных комплексов у ребенка. Одновременно с этим чрезмерная опека лишает его возможности самостоятельно принимать решения и чувствовать контроль над собственной жизнью.

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