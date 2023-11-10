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Уколы от морщин оказались полезны при дрожании головы

NEJM: уколы ботокса в мышцы головы смягчили ее дрожание у 31% пациентов

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Ученые из Университета Клермон-Оверни выяснили, что ботулинический токсин может смягчить тремор (дрожание) головы. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследовании приняли участие 117 пациентов из нескольких больниц Франции. Их случайным образом распределили в группы для получения ботулинического токсина типа А или плацебо (62 и 55 пациентов соответственно). Препарат или плацебо вводили в ременную мышцу головы дважды с разницей 12 недель. Ботулотоксин блокирует передачу нервных сигналов, поступающих от мозга к мышце, тем самым не давая ей сокращаться.

Улучшение состояния на шестой неделе после второй инъекции как минимум на два балла (по шкале CGI) произошло у 31 и 9% пациентов в группах ботулотоксина и плацебо соответственно. Около половины пациентов в группе ботулотоксина сообщили о побочных эффектах, включая боль в голове и шее, слабость задней части шеи и затрудненное глотание.

Исследование доказывает, что применение ботулотоксина может быть полезно при изолированном эссенциальном (без установленной причины) треморе головы, считают авторы. Однако требуется детальнее изучить возможные побочные эффекты.

Ранее ученые выяснили, что отек ног может повышать риск развития рака.

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