Уколы от морщин оказались полезны при дрожании головы

Ученые из Университета Клермон-Оверни выяснили, что ботулинический токсин может смягчить тремор (дрожание) головы. Исследование опубликовано в New England Journal of Medicine (NEJM).

В исследовании приняли участие 117 пациентов из нескольких больниц Франции. Их случайным образом распределили в группы для получения ботулинического токсина типа А или плацебо (62 и 55 пациентов соответственно). Препарат или плацебо вводили в ременную мышцу головы дважды с разницей 12 недель. Ботулотоксин блокирует передачу нервных сигналов, поступающих от мозга к мышце, тем самым не давая ей сокращаться.

Улучшение состояния на шестой неделе после второй инъекции как минимум на два балла (по шкале CGI) произошло у 31 и 9% пациентов в группах ботулотоксина и плацебо соответственно. Около половины пациентов в группе ботулотоксина сообщили о побочных эффектах, включая боль в голове и шее, слабость задней части шеи и затрудненное глотание.

Исследование доказывает, что применение ботулотоксина может быть полезно при изолированном эссенциальном (без установленной причины) треморе головы, считают авторы. Однако требуется детальнее изучить возможные побочные эффекты.

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