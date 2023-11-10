Аллергический ринит может повышать риск затяжного COVID в два раза

Аллергические заболевания (астма и аллергический ринит) связаны с удвоенным риском затяжного COVID. Исследование опубликовано в журнале Clinical & Experimental Allergy.

Длительный COVID представляет собой сохранение или рецидив симптомов COVID-19 в течение более чем 12 недель после заражения вирусом SARS-CoV-2. При этом состоянии пациенты часто страдают от одышки и усталости, а также могут наблюдаться расстройства сердечно-сосудистой, нервной и пищеварительной систем. Иногда эти симптомы сохраняются более года.

В новой работе ученые из Университета Отто фон Герике в Магдебурге (OvGU) провели обзор 13 исследований, в которых приняли участие почти 10 тысяч пациентов. Оказалось, что у людей с астмой и аллергическим ринитом риск длительного COVID был выше почти в два раза. Однако данные были не однозначны, поэтому требуется больше исследований. Если выводы ученых подтвердятся, пациентам с аллергией может быть показано более пристальное наблюдение врачей при заражении вирусом SARS-CoV-2.

Кроме того, показатели крови, связанные с работой иммунитета, могут быть использованы для предсказания риска длительного COVID. Авторы работы предполагают, что связанные с аллергией иммунные клетки (Т-хелперные лимфоциты 2 типа) обеспечивают определенную степень защиты от инфекций SARS-CoV-2, но также могут увеличивать риск длительного течения COVID. Также считается, что высвобождение воспалительных цитокинов в ответ на инфекцию SARS-CoV-2 может усугубить ранее существовавшие аллергические заболевания.

Ранее ученые назвали факторы риска аллергии у взрослых.