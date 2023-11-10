Компьютерная томография повышает риск развития рака, доказали ученые

Анализ данных почти миллиона пациентов показал, что компьютерная томография повышает риск развития рака крови. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Врачи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) использовали данные почти миллиона пациентов из 276 больниц. Все они в возрасте до 22 лет прошли хотя бы одну процедуру компьютерной томографии (КТ), основанной на применении рентгеновских лучей. Для каждого пациента ученые оценили дозу радиации, поступившей в костный мозг, где вырабатываются клетки крови.

Доза 100 мГр увеличивала риск развития рака крови примерно в 3 раза. Это может означать, что стандартное сканирование (со средней дозой около 8 мГр) увеличивает риск развития злокачественных новообразований примерно на 16%.

«С точки зрения абсолютного риска это означает, что на каждые 10 тысяч молодых людей, прошедших компьютерную томографию, мы можем ожидать один-два случая рака в течение 12 лет после обследования», — объяснила исследователь из ISGlobal, первый автор Магда Бош де Басеа.

Преимущества КТ для визуализации тканей сделали широким применение этой процедуры в последние десятилетия. Хотя используемые дозы радиации в последние годы существенно снизились, результаты нового исследования подчеркивают необходимость строгих мер радиационной защиты, особенно в отношении молодых пациентов.

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