проект

>

Компьютерная томография повышает риск развития рака, доказали ученые

Nature Medicine: компьютерная томография повышает риск развития рака крови

close
100%
Pexels

Анализ данных почти миллиона пациентов показал, что компьютерная томография повышает риск развития рака крови. Исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.

Врачи из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) использовали данные почти миллиона пациентов из 276 больниц. Все они в возрасте до 22 лет прошли хотя бы одну процедуру компьютерной томографии (КТ), основанной на применении рентгеновских лучей. Для каждого пациента ученые оценили дозу радиации, поступившей в костный мозг, где вырабатываются клетки крови.

Доза 100 мГр увеличивала риск развития рака крови примерно в 3 раза. Это может означать, что стандартное сканирование (со средней дозой около 8 мГр) увеличивает риск развития злокачественных новообразований примерно на 16%.

«С точки зрения абсолютного риска это означает, что на каждые 10 тысяч молодых людей, прошедших компьютерную томографию, мы можем ожидать один-два случая рака в течение 12 лет после обследования», — объяснила исследователь из ISGlobal, первый автор Магда Бош де Басеа.

Преимущества КТ для визуализации тканей сделали широким применение этой процедуры в последние десятилетия. Хотя используемые дозы радиации в последние годы существенно снизились, результаты нового исследования подчеркивают необходимость строгих мер радиационной защиты, особенно в отношении молодых пациентов.

Ранее ученые назвали факторы риска аллергии у взрослых.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий