Обнаружено, что сидячий образ жизни представляет серьезную опасность для здоровья

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что недостаточная двигательная активность повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Oxford University Press (OUP).

Исследователи проанализировали данные шести предыдущих работ на тему влияния физической активности на здоровье человека. Низкая повседневная активность и сидячая работа были связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, гипертонии и тромбоза.

Снизить вероятность появления таких заболеваний способны физические упражнения. Ученые обнаружили, что даже пятиминутная активность умеренной или средней интенсивности может принести пользу сердцу и сосудам. Тренировка или прогулка в течение получаса помогает избавиться от лишнего веса и снизить уровень сахара в крови, что в совокупности снижает риск развития диабета.

Авторы исследования отметили, что бег, быстрая ходьба или подъем по лестнице наиболее эффективно укрепляют сердечную мышцу (миокард). Такие виды активности увеличивают частоту сердечных сокращений и ускоряют пульс. Благодаря этому происходит насыщение органов и тканей кислородом, улучшается кровоток и питание клеток организма.

Также ученые отметили, что необязательно сразу приступать к интенсивным тренировкам. Люди, ведущие пассивный образ жизни, могут внести в свою жизнь небольшие изменения — больше ходить пешком или начать работать стоя.

Ранее выяснилось, что сидячий образ жизни так же вреден, как курение.