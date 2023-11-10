проект

>

Обнаружено, что сидячий образ жизни представляет серьезную опасность для здоровья

OUP: сидячий образ жизни вреден для сердца и сосудов

close
100%
Freepik.com

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что недостаточная двигательная активность повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в Oxford University Press (OUP).

Исследователи проанализировали данные шести предыдущих работ на тему влияния физической активности на здоровье человека. Низкая повседневная активность и сидячая работа были связаны с повышенным риском развития ишемической болезни сердца, гипертонии и тромбоза.

Снизить вероятность появления таких заболеваний способны физические упражнения. Ученые обнаружили, что даже пятиминутная активность умеренной или средней интенсивности может принести пользу сердцу и сосудам. Тренировка или прогулка в течение получаса помогает избавиться от лишнего веса и снизить уровень сахара в крови, что в совокупности снижает риск развития диабета.

Авторы исследования отметили, что бег, быстрая ходьба или подъем по лестнице наиболее эффективно укрепляют сердечную мышцу (миокард). Такие виды активности увеличивают частоту сердечных сокращений и ускоряют пульс. Благодаря этому происходит насыщение органов и тканей кислородом, улучшается кровоток и питание клеток организма.

Также ученые отметили, что необязательно сразу приступать к интенсивным тренировкам. Люди, ведущие пассивный образ жизни, могут внести в свою жизнь небольшие изменения — больше ходить пешком или начать работать стоя.

Ранее выяснилось, что сидячий образ жизни так же вреден, как курение.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий