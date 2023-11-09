Ученые выяснили, что зоопланктон создает токсичный нанопластик с астрономической скоростью

Американские ученые из Университета штата Массачусетс в Амхерсте обнаружили, что микроскопический зоопланктон способен с огромной скоростью усиливать загрязнение морской и пресной воды частицами нанопластика размером менее одного микрона. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology (Nnano).

Как выяснили специалисты, коловратки — крошечные простейшие существа, распространенные по всему миру — измельчают микропластик на еще более мелкие и опасные фрагменты. Оказалось, что все коловратки способны поглощать микропластик размером до 10 микрометров, расщеплять его, а затем выделять сотни тысяч частиц нанопластика обратно в окружающую среду. Одна коловратка может создавать от 384 тыс. до 366 тыс. единиц нанопластика в сутки.

Таким образом, в крупнейшем пресноводном озере Китая Поянг из-за коловраток каждый день образуется 13,3 квадриллиона новых частиц нанопластика.

По словам ученых, если распространить этот масштаб на океаны и все водоемы, где обитают коловратки, объем производимого ими нанопластикового загрязнения поражает воображение.

«Мы первыми открыли повсеместную фрагментацию микропластика коловратками. Известно, что нанопластики могут быть не только потенциально токсичными для различных организмов, они способны служить переносчиками других загрязнителей в окружающей среде. Кроме того, выделение химических добавок в пластике может усиливаться во время и после фрагментации», — отметил ведущий автор исследования, профессор Цзянь Чжао.

Ранее ученые выяснили, что микропластик попадает из океанов в атмосферу.