Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую далекую галактику-близнеца Млечного Пути

Nature: открыта глактика-двойник Млечного Пути в 11,7 млрд световых лет от Земли

close
100%
Aaron M. Geller, Northwestern, CIERA + IT-RCDS

Международная группа астрономов из Испании, США, Италии и других стран обнаружила самую далекую галактику Ceers-2112, напоминающую Млечный Путь. Она расположена примерно в 11,7 млрд лет от нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Согласно выводам ученых, Ceers-2112 появилась, когда Вселенной было около двух миллиардов лет. С Млечным Путем далекую галактику роднит наличие особой перемычки — полосы из звезд и газа, пересекающую ее центр. Специалисты считают, что эта перемычка вращается, направляя газ в галактический центр и вызывая вспышки звездообразования.

По словам ведущего исследователя Луки Костантина из Центра астробиологии в Мадриде, наличие перемычки в Ceers-2112 бросает вызов современным теоретическим моделям, согласно прогнозам которых физические условия ранней Вселенной, должны были предотвращать образование галактик с перемычкой как таковых.

Результаты нового исследования также показывают, что в эволюции галактик, по крайней мере в случае с Ceers-2112, преобладала обычная, а не темная материя.

«Это открытие подтверждает, что в эволюции этой галактики доминировали барионы — обычная материя, из которой мы состоим, — а не темная материя, несмотря на ее избыток», — отметил соавтор работы Хайро Абреу из Университета Ла-Лагуна в Испании.

Ранее стало известно о планах ученых изучить центр Млечного Пути с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий