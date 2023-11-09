Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую далекую галактику-близнеца Млечного Пути

Международная группа астрономов из Испании, США, Италии и других стран обнаружила самую далекую галактику Ceers-2112, напоминающую Млечный Путь. Она расположена примерно в 11,7 млрд лет от нашей планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Согласно выводам ученых, Ceers-2112 появилась, когда Вселенной было около двух миллиардов лет. С Млечным Путем далекую галактику роднит наличие особой перемычки — полосы из звезд и газа, пересекающую ее центр. Специалисты считают, что эта перемычка вращается, направляя газ в галактический центр и вызывая вспышки звездообразования.

По словам ведущего исследователя Луки Костантина из Центра астробиологии в Мадриде, наличие перемычки в Ceers-2112 бросает вызов современным теоретическим моделям, согласно прогнозам которых физические условия ранней Вселенной, должны были предотвращать образование галактик с перемычкой как таковых.

Результаты нового исследования также показывают, что в эволюции галактик, по крайней мере в случае с Ceers-2112, преобладала обычная, а не темная материя.

«Это открытие подтверждает, что в эволюции этой галактики доминировали барионы — обычная материя, из которой мы состоим, — а не темная материя, несмотря на ее избыток», — отметил соавтор работы Хайро Абреу из Университета Ла-Лагуна в Испании.

Ранее стало известно о планах ученых изучить центр Млечного Пути с помощью телескопа «Джеймс Уэбб».