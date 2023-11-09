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Обнаружено, что окружающая обстановка способна влиять на вкус пищи

Science Direct: температура в помещении влияет на восприятие вкуса пищи

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Depositphotos

Ученые из университета Кампании в Италии обнаружили, что при высокой температуре в помещении пища кажется более сладкой. Кроме того, цвет декора комнаты влияет на аппетит человека. Результаты исследования опубликованы в Science Direct.

Многочисленные исследования показали, что приверженность западному типу питания может привести к увеличению веса и широкому спектру проблем со здоровьем. Западный тип питания характеризуется употреблением большого количества мяса, обработанной, рафинированной пищи. При этом человек ест мало цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей. Кроме того, вред организму может нанести избыточное количество сахара в рационе. Исследователи искали «естественные» способы снижения аппетита и тяги к сладкому, которые помогали бы людям питаться правильно.

Эксперименты итальянских ученых с участием добровольцев показали, что нахождение в теплом помещении с декором красного цвета обостряет аппетит. В такой обстановке участники исследования воспринимали апельсиновый сок с низким содержанием сахара как сладкий. Преобладание в интерьере зеленого цвета в совокупности с прохладной температурой, напротив, снижало интенсивность сладкого вкуса и подавляло аппетит.

Ученые отметили, что изменение обстановки, в которой люди принимают пищу, потенциально поможет им обрести контроль над аппетитом, не прилагая к этому волевых усилий.

Ранее диетолог рассказал, вредно ли разогревать еду в микроволновой печи.

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