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Назван вид физической активности, приносящий пользу людям с эпилепсией

Neurology: йога оказалась полезна для людей, страдающих эпилепсией

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Matias Delacroix/AP

Ученые из Всеиндийского института медицинских наук в Дели обнаружили, что йога способна снизить частоту эпилептических приступов. Результаты исследования опубликованы в журнале Neurology.

В исследовании приняли участие 160 человек, средний возраст которых составлял 30 лет. Все добровольцы страдали эпилепсией. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья испытуемых, а также выяснили у участников, чувствуют ли они себя оторванными от общества. Затем добровольцев разделили на две группы. Первая группа должна была посещать йогатерапию, а вторая — фиктивную йогу. В группе фиктивной йоги участники выполняли различные асаны (позы), но не учились расслаблять мышцы и контролировать дыхание, в отличие от тех, кто посещал йогатерапию.

По истечении трех месяцев выяснилось, что у добровольцев из группы йогатерапии значительно снизилась частота возникновения эпилептических приступов. Вероятнее всего, в ходе йогатерапии участники научились справляться со стрессом. Стрессовые ситуации могут спровоцировать повышенную возбудимость нервных клеток и последующий приступ. Благодаря йогатерапии добровольцы смогли обучиться правильному дыханию и релаксации, что сделало эпилептические приступы более редкими.

Кроме того, такие занятия помогли испытуемым снизить тревожность и ощущение социальной изоляции. Ученые добавили, что йогатерапия может стать вспомогательным методом лечения эпилепсии, который эффективно повышает качество жизни людей с этим заболеванием.

Ранее было названо упражнение, восстанавливающее психическое здоровье.

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