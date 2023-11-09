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Диетолог рассказала, почему неправильно делить еду на «хорошую» и «плохую»

Daily Mail: слишком строгая диета может привести к увеличению веса

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Depositphotos

Диетолог Шайла Кадоган рассказала, что разделение еды на «хорошую» и «плохую» не поможет похудеть. Кроме того, такой подход к составлению рациона питания может спровоцировать развитие расстройств пищевого поведения. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалист объяснила, что все продукты обладают полезным качеством — они обеспечивают организм энергией. Тем не менее, некоторые люди предпочитают употреблять только «хорошую» еду — овощи, фрукты, крупы, мясо птицы. Сладкое и мучное характеризуется ими как «плохая» пища.

Такой способ организации рациона может привести к перееданиям. По словам диетолога, человек, стремящийся употреблять только здоровую пищу, рано или поздно съест что-нибудь «плохое» из-за давящих на него ограничений. Когда определенные продукты полностью исключены из рациона — они становятся более желанными.

Вслед за срывом обычно следует сильное чувство вины и выбор еще более строгой диеты. Кадоган предупредила, что такие действия могут быть причиной развития расстройств пищевого поведения, таких как анорексия, булимия и компульсивное переедание. Кроме того, из-за постоянных срывов на «запрещенные» продукты похудеть будет труднее.

Чтобы оставаться стройным, рекомендуется сократить употребление сладкой, жирной и углеводной пищи, но полностью отказываться от нее не следует. Таким образом человек, который стремится сбросить вес, сможет сохранить свое психическое здоровье.

Ранее было названо упражнение, выполнение которого не поможет улучшить фигуру.

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