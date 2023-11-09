Изменение голоса может быть признаком опасного заболевания

Изменение голоса на более высокий, «писклявый», может быть предвестником опасного онкологического заболевания — лимфогранулематоза. Об этом сообщает Daily Mail.

Лимфогранулематоз, или лимфома Ходжкина, — это тип лимфомы, при котором раковые клетки разрастаются в определенном типе белых кровяных телец, называемых лимфоцитами. Зачастую при таком заболевании происходит увеличение лимфатических узлов — маленьких биологические фильтров, относящихся к лимфатической системе. Лимфатические узлы пропускают через себя поток лимфы и в своих структурах задерживают патогены, которые уничтожаются защитными клетками — лимфоцитами.

Симптомами лимфогранулематоза могут быть лихорадка, ночная потливость и потеря веса. Тем не менее, свидетельствовать о наличии этого заболевания может и изменение голоса. Иногда защитные лейкоциты, называемые В-лимфоцитами, бесконтрольно размножаются и скапливаются в определенных частях лимфатической системы. Это может вызвать безболезненный отек лимфатического узла в подмышечной впадине, паху или на шее. Воспаление лимфоузлов на шее и последующее изменение голоса возникает при прогрессировании онкопроцесса на голосовые связки. Голос становится тонким и «писклявым».

Отмечается, что трансформация голоса в совокупности с появлением кашля может быть признаком многих респираторных вирусных инфекций, таких как грипп. По этой причине заболевание трудно диагностировать. Самый надежный способ выявления лимфомы Ходжина — это биопсия. В ходе такой процедуры у человека берется образец ткани или клетки, а затем исследуется под микроскопом на наличие отклонений, которые могут помочь врачам идентифицировать заболевание и поставить диагноз.

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