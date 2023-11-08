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В Минприроды назвали сроки полноценного запуска антарктической станции «Восток»

Глава Минприроды Козлов: станция «Восток» заработает на полную в 2025 году

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Г. Копосов/РИА Новости

Российская антарктическая научная станция «Восток» заработает на полную мощность в начале 2025 года, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Его слова передает РИА Новости.

«В полную мощь — все пять модулей зимовочного комплекса – заработают в начале 2025 года», — сообщил министр в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Согласно информации главы ведомства, в ноябре 2023 года начался третий строительный сезон станции. Козлов рассказал, что в Антарктиду прибыли 176 строителей, которые возведут два оставшихся модуля. С финансированием стройки проблем нет, отметил он.

«Одновременно на станции смогут жить и работать до 35 ученых в сезон и до 15 полярников на зимовке», — пояснил глава Минприроды.

Единственная внутриконтинентальная антарктическая станция России Восток находится на условном «полюсе холода Земли». Именно здесь 40 лет назад была зафиксирована рекордно низкая для Земли температура — -89,2°C. В наши дни станция продолжает работу, несмотря на отсутствие плюсовой температуры и снежные заносы. Находящийся там полярник Дмитрий Дрозд рассказал «Газете.Ru», как метеорологи делают измерения сегодня и почему их учат задерживать дыхание.

Ранее российские полярники на станции «Восток» впервые вырастили арбузы в Антарктиде.

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