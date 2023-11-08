Ученые создали соединение для безопасного лечения грибковых инфекций

Американские ученые из Университета штата Иллинойс в Урбана-Шампейне изменили структуру противогрибкового препарата амфотерицин В, сделав его более безопасным для организма пациентов. Исследование опубликовано в научном журнале Nature.

Амфотерицин B вырабатывается бактериями и эффективно уничтожает грибки, однако он токсичен для человека, повреждая почки и другие органы. Поэтому препараты на его основе применяют лишь в крайних случаях.

«Грибковые инфекции — это кризис общественного здравоохранения, который только усугубляется. И, к сожалению, они могут вспыхнуть и оказать экспоненциальное воздействие, как это сделал COVID-19. Итак, давайте возьмем один из мощных инструментов, разработанных природой для борьбы с грибками, и превратим его в мощного союзника», — отметил руководитель исследования, доктор Мартин Берк.

Научная группа изучила механизм действия амфотерицин B и выяснила, что соединение уничтожает грибки, вытягивая органическое вещество эргостерин из грибковых клеток. Также оказалось, что аналогичным образом молекулы амфотерицина B повреждают клетки почек, извлекая из них родственных эргостерину холестерин.

Затем ученые протестировала различные производные амфотерицина B и остановилась на молекуле под названием AM-2-19, которая оказалась безопасна для почек, но эффективна против грибков и невосприимчива к их устойчивости.

Исследователи протестировали AM-2-19 против более чем 500 различных клинически значимых патогенов. Молекула справилась с инфекциями в клетках крови и почек как лабораторных мышей, так и человека.

Ранее ученые нашли грибковую инфекцию, вызывающую в мозге изменения как при болезни Альцгеймера.