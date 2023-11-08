Ученые предупредили о полном коллапсе британских лесов в течение 50 лет

Группа из 42 европейских экспертов предупредила об угрозе «катастрофического коллапса лесной экосистемы» Великобритании в ближайшие 50 лет из-за ряда факторов. Исследование опубликовано в научном журнале Forestry.

«Следующие 50 лет принесут огромные изменения в леса Великобритании. Они затронут угрозы, с которыми они сталкиваются, способы, которыми мы ими управляем, и выгоды, которые они приносят обществу», — отметила ведущий автор научной работы, руководитель отдела лесного планирования Лесного хозяйства Англии Элеонора Тью.

Ученые составили список из 30 основных пунктов и 15 ключевых проблем, способных оказать наибольшее влияние на лесные массивы Великобритании в последующие десятилетия.

Большинство авторов (64%) исследования назвали коллапс лесных экосистем Соединенного Королевства главной угрозой следующих 50 лет, а 88% экспертов поместили такую возможность в первую тройку негативных событий, способных затронуть британские леса в будущем.

Согласно докладу, больше всего лесам Великобритании угрожают засухи, вызванные изменением климата. Нехватка воды может привести к конкуренции за ценный ресурс между природными территориями и поселениями.

Вирусные заболевания деревьев и распространение вредителей также были названы серьезной проблемой.

Однако не все возникающие трудности представляют собой угрозы — некоторые из них могут открыть новые возможности. Например, эксперты считают, что зеленые массивы должны активнее включаться в городское планирование, что позволит стереть границы между городами и сельскими районами.

Ранее ученые предупредили о распространении «лесов-зомби» на западе США из-за изменений климата.