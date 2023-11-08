Назван современный метод восстановления нервов

При повреждении нерва значительного размера, например, применяются трансплантаты в виде направляющих трубчатых каналов – кондуитов. С их помощью можно восстановить как полностью перебитый нерв, так и разорванный, рассказала «Газете.Ru» сотрудница Института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Нурджемал Тагандурдыева.

Для этого ученые используют полые трубки с направляющими наполнителями. Именно они помогают нерву восстанавливаться, ускоряют и увеличивают степень восстановления.

«Применение трубок предполагает восстановление целостности нерва посредством соединения концов трубки с их концами. Модель исследования была именно такой. Мы «перерезали» седалищный нерв лабораторных животных, создавали определенный диастаз (дефект), замещали дефект трубчатым имплантатом с наполнителями. Лабораторные животные теряли двигательную активность, которая и восстанавливалась по истечении определенного времени», – объяснила Тагандурдыева.

Если нерв порвется неровно, то часто происходит в реальной жизни, его концы обрезают и соединяют трубкой.

«В реальной жизни, например, если человек попал в аварию, дефект нерва нечеткий. Как правило, нерв теряет свою функциональность за счет того, что он повреждается до совершенно непонятного состояния. В таких случаях нерв «подрезают», после чего соединяют поврежденные концы», – отметила специалист.

Подробнее о других методах восстановления нервов, и о том, как ученые планируют улучшать кондуиты – в интервью Тагандурдыевой «Газете.Ru».

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