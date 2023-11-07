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Обнаружена новая причина возникновения болезни Паркинсона

Nature: болезнь Паркинсона связана с повреждениями митохондриальной ДНК

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Ученые из Университета Копенгагена обнаружили, что болезнь Паркинсона может развиваться вследствие нарушений митохондриальной ДНК. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Болезнь Паркинсона — это медленно развивающееся заболевание центральной нервной системы, характеризующееся заторможенностью движений, тремором и нарушением рефлексов. Однозначного ответа на вопрос о первопричине возникновения болезни Паркинсона пока нет.

Датские исследователи предположили, что заболевание возникает вследствие повреждений митохондриальной ДНК. Митохондриальная ДНК находится в митохондриях — крошечных органеллах (подобие микроорганов), которые присутствуют почти во всех клетках. Одна из их важнейших задач — выработка энергии путем соединения питательных веществ из глюкозы и жиров, полученных с пищей. Митохондрий больше всего в тех клетках, которые нуждаются в больших затратах энергии — это мышечные волокна, в том числе и сердечная мышца (миокард) и мозг.

Ученые считают, что причиной возникновения болезни Паркинсона являются дефектные митохондрии, которые образовались вследствие мутации митохондриальных генов. Эти поврежденные митохондрии быстро размножаются в нервных клетках (нейронах) головного мозга и приводят к их дегенерации.

Сейчас исследователи пытаются выявить биомаркеры (вещества, которые позволяют изучать изменения в организме), свидетельствующие о повреждениях митохондриальной ДНК. Вероятнее всего, обнаружить их будет возможно по анализам крови.

Ранее была названа гимнастика, замедляющая болезнь Паркинсона.

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