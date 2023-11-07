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Врач рассказала, что вызывает неприятный запах изо рта

DailyMail: неприятный запах изо рта может быть признаком дисбактериоза кишечника

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Лондонский врач Зои Уильямс рассказала, что неприятный запах изо рта может быть связан с дисбактериозом кишечника. Об этом сообщает Daily Mail.

Дисбактериоз кишечника — это состояние организма, при котором происходит изменение количественного или качественного состава микрофлоры в толстой и тонкой кишке. Такой дисбаланс может стать причиной появления метаболических и иммунологических нарушений и развития желудочно-кишечных расстройств.

Врач объяснила, что при дисбактериозе эпителиальные клетки кишечника и населяющие его бактерии начинают вырабатывать сероводород — бесцветный газ со сладковатым привкусом, для которого характерен неприятный тяжелый запах испорченных яиц или мяса. Кроме того, дисбактериоз кишечника может сопровождаться дискомфортом и болью в животе.

Причинами возникновения этого состояния могут стать стресс, вредные привычки, гормональные нарушения и различные инфекционные заболевания.

Отмечается, что для нормализации микрофлоры кишечника стоит придерживаться правильного питания. Специалисты рекомендуют увеличить долю растительной пищи в рационе. Также будет полезно употреблять в пищу ферментированные продукты — квашенную капусту, йогурт, кефир. Дело в том, что в них содержатся пребиотики, полезные для человека живые микроорганизмы. При систематическом употреблении в пищу они обеспечивают благоприятное воздействие на организм человека. Кроме того, пребиотики помогают расти полезным бактериям в желудочно-кишечном тракте. Бактерии используют эти микроорганизмы в качестве еды.

Ранее выяснилось, что даже небольшое воспаление кишечника может повышать риск серьезных инфекций.

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